Da Cesena a Cesenatico in 21 km. C’è la mezza maratona Alzheimer

Questa mattina, alle 8, da piazza del Popolo prenderà il via la mezza maratona Alzheimer, abbinata al Memorial Azeglio Vicini, gara omologata Fidal che si snoda in un percorso pianeggiante e lineare che in 21 chilometri collega il cuore di Cesena al parco di Levante a Cesenatico. Dal 2018, in seguito alla scomparsa di Vicini, la mezza maratona è stata infatti dedicata alla memoria dell’ex ct della nazionale grazie alla collaborazione con il Panathlon Club di Cesena. Riguardo all’itinerario, dopo i primi due chilometri dalla partenza, è previsto il passaggio dalla rotonda dello stadio, dove alle 8.30 partirà invece la ‘Grande Marcia Alzheimer’ di 16 chilometri organizzata con l’obiettivo di ricordare che le persone con Alzheimer e demenza, pur perdendo progressivamente la memoria di se stessi e del mondo, non perdono diritti, ma anzi ne acquisiscono: il diritto all’accessibilità e alla specificità della cure, il diritto all’accoglienza, all’amorevolezza, alla stimolazione cognitiva delle risorse residue, il diritto a non essere dimenticati, il diritto alla socialità e al vivere liberi dallo stigma sociale. Il ricavato dell’evento verrà infatti devoluto alla Fondazione Maratona Alzheimer che si occupa di assistere le persone affette da malattie neurodegenerative e le loro famiglie, favorendo allo stesso tempo la ricerca scientifica. Nel programma della giornata sono previsti anche due percorsi di 8 e 2 chilometri.