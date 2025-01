Da Guglielmo Marconi a Jane Austen: gli eventi al Centro di arti visive

Al Centro di Arti visive e sceniche di San Martino in fiume la Compagnia Fuori scena presenta l’evento ‘Radio Marconi’ in programma per venerdì alle 21. Nel corso della serata Fabiola Crudeli, alla direzione della Compagnia teatrale, e l’attore Giuseppe Viroli illustreranno al pubblico presente il progetto teatrale avviato in occasione dei 150 anni dalla nascita del premio Nobel della fisica, e dei 100 anni della radio, concluso con la realizzazione di un podcast (che si potrà poi ascoltare anche sulla piattaforma Striker). Si tratta di una co-produzione targata ‘Compagnia Fuori Scena’ e ‘Teatro Distracci’.

In più, in occasione dell’evento di venerdì la Compagnia Fuori scena ricorderà che sono aperte le iscrizioni al laboratorio di lettura interpretata dedicato ai 250 anni dalla nascita della scrittrice Jane Austen. Pur vivendo nel periodo delle guerre napoleoniche, la Austen non tratta mai nei suoi romanzi gli avvenimenti bellici. Attraverso il laboratorio di lettura scenica condotto da Giuseppe Viroli si potrà riflettere sul mondo nel quale vive la donna oggi. Per informazioni o per iscrizioni contattare il numero 3472465064 oppure visitare il sito www.compagniafuoriscena.it.