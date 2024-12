Da Poggio a San Piero si accendono le luminarie

Dopo il fiat lux di ieri con la splendida e suggestiva accensione delle luminarie a Bagno di Romagna e nel piccolo borgo di Poggio alla Lastra, oggi pomeriggio, alle 17, partirà l’illuminazione natalizia anche a Valgianna, Acquapartita, Selvapiana, Casellina, Castello, tutte località in territorio di Bagno di Romagna. Poi, sempre oggi domenica, alle 19, anche nella centralissima piazza Allende a San Piero, ci sarà l’evento di accensione delle luminarie, cui seguirà un buffet offerto dalla Pro Loco. Lo comunicano il sindaco Enrico Spighi e l’assessore allo Sviluppo Turistico, Mattia Lusini, che poi dicono: "Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, in particolare a Sunti Moretti, a Settimio Vicchi, alla Compagnia della Crocina, a Daniele Bravaccini, a Piero Soprani e alla Sanafonte, a Giorgio Martinetti, a tutta la Pro Loco di Bagno e alla Pro di San Piero, al Rifugio Trappisa di Sotto, alla Comunità di Poggio alla Lastra e a quella della Casellina". "A San Piero, le decorazioni dell’anno precedente sono state rinnovate e arricchite – proseguono Spighi e Lusini –. Particolare attenzione è stata dedicata alle vie centrali, compresa la chiesa di San Giovanni a Somalborgo. A Bagno le novità includono, fra l’altro, l’installazione di tante stelle lungo le vie principali e una slitta con renna in piazza Ricasoli. A Poggio alla Lastra, su invito della comunità e in collaborazione con le ragazze e i ragazzi del Rifugio Trappisa di Sotto e del Chioschetto, abbiamo illuminato lo storico cipresso prospiciente la chiesa di San Paolo".

gi. mo.