Da Polonia e Repubblica Ceca per le eccellenze della Romagna

Due delegazioni turistiche provenienti da Polonia e Repubblica Ceca sono state ospitate a Cesenatico per scoprire le eccellenze della Romagna. Nei giorni scorsi Glamping Cesenatico, la società proprietaria del Cesenatico Camping Village e del Camping Pineta sul Mare, ha ospitato due gruppi provenienti dalle due nazioni, formati da imprenditori nel settore turistico, giornalisti, blogger e travel. L’obiettivo è far conoscere il territorio di Cesenatico e più in generale le eccellenze della Romagna, compreso l’entroterra. Questa nuova iniziativa promozionale punta su alcuni dei mercati esteri più interessanti per la vacanza all’aria aperta e si inserisce appieno nel progetto di promo-commercializzazione triennale presentato alla regione Emilia-Romagna per il bando legato alla Legge 4, intitolato "Cesenatico per tutte le stagioni". Oltre naturalmente a "vivere" Cesenatico, gli ospiti sono stati accompagnati a visitare diverse altre località limitrofe, come Rimini, Ravenna, Santarcangelo, Bertinoro e Sogliano, apprezzandone sia le bellezze storiche, culturali e architettoniche, che le specialità enogastronomiche. In particolare, la visita a Sogliano nelle fosse tufacee, ha conquistato le delegazioni, che sono state letteralmente estasiate dalla squisitezza del formaggio di fossa, che per gli operatori polacchi e chi, rappresenta una novità assoluta. Nei due campeggi di Cesenatico della società Glamping, i turisti provenienti da Polonia e Repubblica Ceca, rappresentano una fetta importante del mercato estero, con tanti giovani e famiglie provenienti da queste due nazioni.

g. m.