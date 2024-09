Dal beach tennis alla maratona, lo sport fa la differenza

E’ lo sport l’arma vincente del turismo in bassa stagione. Così come avvenuto a maggio, con una serie di eventi che hanno portato migliaia di persone a soggiornare in riviera, come la corsa estrema Spartan Race e la gran fondo di ciclismo Nove Colli, anche in settembre le manifestazioni sportive a Cesenatico fanno la differenza. Per ospitare alcuni eventi in sicurezza, è necessario chiudere temporaneamente al traffico alcune strade e questo ha fatto sollevare delle polemiche da parte di alcuni commercianti e titolari di pubblici esercizi, mentre gli albergatori sono contenti. Nello scorso fine settimana si è tenuta l’Adriatic Series Triathlon Cesenatico chiusa domenica 1° settembre, il 2 settembre sono iniziati i Campionati del mondo di beach tennis che si concludono oggi, domenica 8 settembre, con otre 1.200 giocatori provenienti da 26 nazioni, che si sfidano nei venti campi allestiti in piazza Andrea Costa. Sempre oggi si tiene la Maratona Alzheimer, gara podistica che unisce sport e impegno sociale con l’arrivo al Parco di Levante, che vede la partecipazione di migliaia di atleti ed un grande seguito di persone. Sabato prossimo, 14 settembre, si terrà invece l’edizione 2024 del Memorial Pantani di ciclismo che partirà da Cesena con arrivo sempre a Cesenatico, con protagonisti oltre cento corridori professionisti di profilo internazionale, che porteranno i riflettori sul lungomare di Cesenatico, dove migliaia di tifosi e di appassionati attenderanno all’arrivo i corridori sul traguardo allestito davanti a piazza Marconi, dove c’è la statua dedicata al Pirata. Si tratta dunque di eventi di grande richiamo che rappresentano una boccata d’ossigeno per molti operatori turistici, che hanno la possibilità di allungare la stagione, e consolidano il ruolo di Cesenatico città della vacanza attiva e sportiva.

g.m.