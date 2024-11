Diabete, screening gratuito grazie al Lions Club Rubicone

Il Lions Club Rubicone in prima linea nella lotta al diabete. Nel mondo, oltre 530 milioni di adulti convivono con il diabete, ma tanti non sanno di soffrirne. Il diabete di tipo 2, in particolare, è una patologia spesso silenziosa, che può svilupparsi senza sintomi evidenti fino a quando non si manifestano complicanze gravi a livello circolatorio, oculare, renale o neurologico. Con l’obiettivo di sensibilizzare e prevenire questa malattia, il Lions Club Rubicone, sotto la guida del presidente Elvis Bianchi, organizzerà uno screening gratuito a Gambettola in piazza Pertini dalle 9 alle 11, il prossimo 10 novembre in collaborazione con Diabete Romagna e la Croce Verde di Gambettola. Questo progetto mira a raggiungere coloro che potrebbero essere a rischio o in fase di prediabete, permettendo loro di ottenere una diagnosi precoce e di adottare misure preventive. Dice il presidente Elvis Bianchi (nella foto): "Il nostro scopo è portare la prevenzione direttamente fra la popolazione, offrendo un’opportunità di controllo semplice, veloce e indolore. Il test, infatti, prevede il Finnish Diabetes Risk Score (Findrisk), un questionario riconosciuto a livello internazionale che valuta età, abitudini alimentari, obesità, familiarità con la malattia e altri parametri per stimare il rischio di sviluppare il diabete nel tempo. Sarà sufficiente presentarsi a digiuno per poter eseguire i test. Questa screening rappresenta solo l’inizio di un progetto ambizioso. Dopo Gambettola, ci impegneremo nei mesi successivi a portare lo screening in tutte le piazze dei comuni della Valle del Rubicone". Un altro aspetto importante è il contributo dei medici volontari del Lions Club Rubicone: la dottoressa Daniela Amadori e i dottori Massimo Magnani, Miro Trebbi, e Flavio Ferranti, in prima linea nell’esecuzione dei test.