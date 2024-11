Dilagano gli acquisti online. Consegne cresciute del 31%

E-commerce in costante crescita nel territorio cesenate, ma non solo. Il settore, che puntualmente si modernizza e si trasforma in base alle abitudini di consumo dei clienti e all’utilizzo di nuove tecnologie, si prepara al picco di fine anno nel numero dei pacchi consegnati, destinato ad aumentare a causa del weekend del Black Friday e del mese di dicembre. L’evoluzione del commercio online sta rivoluzionando il mercato globale, contribuendo alla nascita di nuove tendenze sempre più comuni nel commercio retail così come in quello ‘second hand’. I dati sugli acquisti effettuati sul web nella zona di Cesena rispecchiano a pieno l’andamento dell’e-commerce in tutta la Romagna: i volumi delle consegne portate a termine da Poste Italiane hanno mostrano una forte crescita per tutto il 2024, fino all’exploit del +31% inerente al solo mese di ottobre. Questa analisi sottolinea l’efficiente struttura del sistema, adatta ad affrontare al meglio in queste settimane il ‘picco pacchi’ del tradizionale periodo prenatalizio.

La nostra regione è in prima linea nel registrare questa tendenza crescente di acquisti online. Nel primo semestre del 2024, l’Emilia-Romagna ha mostrato un netto aumento per quanto riguarda gli acquisti effettuati rispetto al medesimo periodo del 2023, superando addirittura il 400% con tutte le nove provincie in salita. Durante le festività di fine anno, inoltre, viene raggiunto annualmente un incremento giornaliero medio di pacchi distribuiti pari al 50%. Una gran parte di questo andamento regionale lo si può notare nella singola Romagna, dove tutte e tre le provincie hanno mostrato una propensione all’acquisto online che le hanno permesso di segnare un incremento del 90%. Il territorio cesenate non solo non fa da spettatore, ma contribuisce fortemente all’incremento del volume delle consegne effettuate. Questi importanti traguardi a livello locale sono stati raggiunti grazie soprattutto all’evoluzione e alle trasformazioni della rete postale, alla capillarità e all’importante sviluppo raggiunto dal business internazionale e dalla logistica integrata. Ad oggi circa un terzo dei pacchi consegnati in tutta Italia è affidato ai dipendenti di Poste Italiane, che stanno adottando sempre di più un modo di agire orientato alla gestione dei singoli pacchi.

Il territorio cesenate fa leva sui tre centri di recapito, situati a Cesena, Cesenatico e Mercato Saraceno, che vengono gestiti unicamente dal centro logistico di Forlì dal quale vengono smistati i pacchi per tutto il territorio provinciale. L’attività lavorativa ha inizio alle 4:30 di ogni mattina, orario di arrivo dei primi mezzi dal centro di smistamento di Bologna, e termina intorno alle 21 di sera. Il prodotto viene lavorato dentro al centro logistico dagli addetti di produzione per poi essere trasportato nei centri di riferimento come quello di Cesena, che con 59 portalettere garantisce le consegne nei comuni della zona. All’interno del centro di Forlì, che come abbiamo evidenziato in precedenza copre anche il cesenate, vengono gestiti quotidianamente circa 7mila pacchi.

Un’ascesa vera e propria dell’e-commerce che, almeno per il momento, non sembra destinata a fermarsi, come dichiarato dalla responsabile del centro logistico di Forlì Roberta Fedele: "I pacchi sono aumentati in tutta la provincia costituiscono una parte importante del nostro lavoro. Per questo è stato necessario compiere cambiamenti logistici e organizzativi. Un pacco ha volume maggiore di una raccomandata, per questo motivo abbiamo imparato a gestire meglio gli spazi. Mai come in questi anni - conclude - ho notato un aumento esponenziale del prodotto pacchi, un fenomeno che constatiamo materialmente dal 22 novembre fino a Natale e successivamente con i resi".