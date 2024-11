"Disco e tour, così libero la mia energia"

Duo Bucolico, Lorenzo Kruger, Nestor Fabbri, Alfredo Nuti Dal Portone, Raymond Solfanelli, The Oze e altri artisti della scena locale e non solo: tutti insieme stasera si ritrovano sul palco dello Spazio Marte per festeggiare l’uscita di ‘Non mi piaci’, il nuovo disco della cantautrice romagnola Crista, eclettica artista pop-rock che con i suoi live pieni di energia sta girando i club di tutta Italia. All’anagrafe Alessia Pensalfini, Crista è nata 37 anni fa a Cattolica, ma oggi ha scelto Cesenatico come sua casa. Il suo ultimo lavoro in studio - terzo nel suo palmares - è stato pubblicato da Piccio Records ed è disponibile su tutte le piattaforme online.

Che genesi ha avuto questo album?

"L’ho scritto di getto, in un mese o poco più. Le mie canzoni nascono spesso così, in una manciata di minuti: è come se presente e passato si incontrassero in un preciso istante, mentre compongo, e allora capita che una sensazione o una suggestione vissuta anni prima torni vivida nella mia mente e prenda posto in un verso o in un ritornello".

In cosa si distingue rispetto ai due precedenti lavori?

"Credo di poter dire che ‘Non mi piaci’ ha una scrittura più matura e consapevole, vedo e sento una crescita sia nei testi che nella musica. Mi sono sentita più libera nell’arrangiare i brani, ho contribuito molto nella realizzazione strutturale di ogni singola parte".

Un pezzo a cui è particolarmente legata?

"È ‘Lascia stare’, perché è una canzone che nasce da un sogno, è stata concepita dal mio inconscio. Al risveglio sono andata al pianoforte e ho finito di scriverla. È sempre una grande emozione ogni volta che la canto dal vivo".

Il disco lo sta portando in giro per i locali della Penisola: che risposta ha dal pubblico?

"Il tour sta procedendo molto bene. Sento tanto calore da parte della gente e mi mancava questa sensazione. Ritornare a suonare in giro per i club mi fa sentire ‘viva’: è un’esperienza catartica, dopo ogni concerto mi sento come se avessi fatto una seduta dallo psicologo!".

La band che la accompagna sul palco è quella con cui ha inciso il disco?

"‘Non mi piaci’ è stato registrato a Sarsina in uno studio allestito dentro la stanza di una vecchia scuola, un luogo davvero affascinante che mi ha ispirata tantissimo. Con me hanno partecipato all’arrangiamento Emanuele Para e Alfredo Nuti. La band che mi accompagna dal vivo è invece formata da Luca Fol alla chitarra e synth, Enrico Giannini al basso e tastiere e Giulio Serafini alla batteria. Sono bravissimi musicisti che ho incrociato al momento giusto, ci stiamo preparando tanto per dare il massimo sul palco".

Perché ha scelto proprio Cesena per il release party?

"Credo che Cesena mi abbia un po’ adottata, ogni volta che suono in questa città la risposta da parte del pubblico è forte, di grande affetto e stima per quello che faccio. Mi regala ottime vibrazioni".

Quella alla Spazio Marte sarà una serata speciale, giusto?

"Il mio è un lavoro meraviglioso, in cui, quando si diramano le energie giuste, tutto finisce in festa! Sabato saliranno sul palco insieme a me tanti amici musicisti e, per l’occasione, ci sarà anche un’installazione di dipinti di Alice Tamburini e una performance sui pattini a rotelle della ballerina Greta Gibbs".