Domani giorno di presentazione per il mister

Dopo il sopralluogo di lunedì, tornerà in città anche oggi il futuro direttore generale del Cesena Corrado Di Taranto. Domani siglerà la risoluzione del contratto che lo lega alla Spal e solo dopo potrà firmare con il Cavalluccio e quindi anche presentarsi alla piazza. Cosa che farà domani Michele Mignani, già ufficialmente nuovo allenatore dei bianconeri. Tornerà a Cesena e domani all’Orogel Stadium Dino Manuzzi sarà in conferenza stampa per la presentazione. Proseguono, poi, le manovre di mercato. Il ds Fabio Artico è a Milano per questo. Il sogno resta il centrocampista Mattia Maita che Mignani ha già avuto a Bari. Ecco, l’ostacolo potrebbe essere rappresentato proprio dalla società di appartenza con il club pugliese che deve decidere se liberarlo oppure no. Poi, ci sono una serie di movimenti sull’asse Cosenza a partire dal difensore riminese Michael Venturi, classe 99. Sempre per la difesa potrebbe farsi strada l’ipotesi Gianluca Frabotta, esterno mancino anche lui classe 1999 ed anche lui a Cosenza dove era in prestito dalla Juventus. Ancora, c’è il giovane (classe 2003) Federico Zuccon tornato all’Atalanta per fine prestito dopo un ottimo campionato a Cosenza. Sempre dal bacino cosentino c’è l’esperto esterno offensivo Manuel Marras, classe ’93 che può fare sia la punta che l’esterno di centrocampo in un 3-5-2, il modulo con il quale mister Mignani dovrebbe schierare il Cavalluccio. Infine le ultime voci di mercato: il difensore centrale croato Stipe Vulikic, classe 2001, è rientrato al Perugia dopo il prestito con l’Hrvatski ma difficilmente resterà in Umbria, sarebbe nel mirino del Mantova e anche del Cesena. Infine, osservatori dell’Inter, ieri, hanno effettuato un sopralluogo al Manuzzi per un’eventuale amichevole dei nerazzurri.