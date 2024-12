Domenica la festa per il quinto compleanno di Welldone Social food

Il gruppo BBP celebra un anniversario importante: cinque anni dall’apertura di Welldone Cils social food, il primo progetto che ha segnato l’inizio di un percorso all’insegna della ristorazione inclusiva e del radicamento sul territorio. Sebbene il compleanno ufficiale di Welldone sia domani, i festeggiamenti per il suo quinto anniversario si terranno il giorno successivo, domenica alle 17. In quella data, il team inviterà i clienti a unirsi alla celebrazione con una fetta di torta in Piazza della Libertà. I festeggiamenti per l’anniversario di Incanto, invece, si terranno domani, sempre con un momento di festa dedicato alla comunità.

Fondato nel 2019 da Roberta e Cristofaro Basile, Davide Reoletti e Lorenzo Zanarini, Il Gruppo BBP si distingue per un modello di business che combina eccellenza culinaria, inclusione sociale e impegno per il territorio. BBP si occupa di ristorazione inclusiva e attività satelliti legate al mondo della ristorazione e del settore alberghiero, con focus sulla somministrazione e gestione del personale.