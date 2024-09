Domenica viabilità rivoluzionata per la Maratona Alzheimer

A Cesenatico domenica cambia la viabilità per la manifestazione Maratona Alzheimer. Dalle 8 alle 12.30 di domenica ci sarà il divieto di transito lungo l’itinerario proveniente da Cesena sulla Ciclovia del Pisciatello nel tratto fra la via Capannaguzzo ed il civico 179 di via Pisciatello, poi in corrispondenza dell’attraversamento con innesto nella ciclabile adiacente alla rotatoria detta "Gnaffa"; nel tratto laterale di via Canale Bonificazione fra il civico 304 ed il 406, nella prosecuzione nella pista ciclabile del Pisciatello fino a via Canale Bonificazione con chiusura dal civico 210 alla Statale Adriatica; su via Settembrini nel sottopasso di via Torino dalla via Canale Bonificazione a via Aurelio Saffi ; nella rotonda di via Settembrini e relativi raccordi stradali; nella svolta a destra in via Saffi lungo la ciclabile da via Torino al parcheggio della Piscina con pre-chiusura; in via Saffi all’innesto con cavalca-ferrovia; via Sassari nel tratto da via Saffi a via Abba; via Abba dall’ingresso del parco di Levante a viale Trento, con prosecuzione nella pista che costeggia l’ex delfinario; via Bologna nel tratto fra la via Abba e i Giardini al Mare; via Manzoni nel tratto fra la via Trento e via Bologna; i Giardini al Mare tra via Bologna e piazza Costa, la stessa piazza Costa nello stradello a fianco del grattacielo (nella foto) e via Zara nel tratto fra viale Carducci e via Saffi.

Sempre domenica, ma dalle 7 alle 13, ci sarà il divieto di sosta nelle vie Bologna, Sassari nel tratto da via Saffi a viale Abba, Montello lato Rimini, viale Carducci tra via Montello e via Zara, via Zara tra viale Carducci a viale Abba e lo stesso viale Abba tra via Zara fino ed il Parco di Levante.

g.m.