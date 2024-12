E’ morto Dario Pagliarani, fondò l’immobiliare ’Sole e Mare’

Cesenatico piange la morte di uno dei suoi imprenditori più noti. Ieri, all’età di 76 anni, è deceduto Dario Pagliarani, l’uomo che 42 anni fa, nel 1982, fondò assieme a Terzo Farabegoli l’agenzia immobiliare ’Sole e Mare’, l’unica sul territorio che da sempre tratta quasi esclusivamente immobili in centro, nel quadrilatero compreso tra il porto canale, la ferrovia, viale Torino e il lungomare. Il funerale si terrà domani, con partenza alle 14.10 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Cesenatico in direzione della chiesa di Santa Maria Goretti, dove alle 14.30 sarà celebrata la funzione esequiale, prima dell’ultimo viaggio di Dario al cimitero. L’attività di Dario è sempre stata situata sul lungomare viale Carducci, prima nei due uffici accanto all’ex pub ’Re Leone’, e recentemente nell’edificio dove al pian terreno c’è il pub ’Clandestino’, dove oggi il figlio Boris Pagliarani tiene le redini dell’azienda assieme a mamma Fosca, le sorelle Veronica e Giorgia, ed i figli di quest’ultima, Gian Paolo e Marta Gemma, la quarta generazione della dinastia dei Pagliarani. Per una vita Dario Pagliarani è stato il punto di riferimento nel mercato immobiliare della riviera, gestendo e trattando moltissimi immobili per clienti di Cesenatico e altre località della Romagna, ma anche per i cugini delle province emiliane di Bologna, Modena e Reggio, molti dei quali, dopo essersi innamorati della città, decisero di acquistare un immobile residenziale, come investimento, per trascorrervi le vacanze, ma anche per trasferirsi negli anni della pensione.

Giacomo Mascellani