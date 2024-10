E45, lavori in corso. Come cambia la viabilità

Come da crono-programma proseguono i lavori – che avranno una durata di cinque mesi – riguardanti il ripristino dello svincolo di Mercato Saraceno sulla SS3 bis Tiberina (E 45) e questo a seguito di accordi condivisi con la Prefettura, gli Enti territoriali e le Forze dell’ordine, soprattutto per quanto attiene alle conseguenti limitazioni al transito per circa sei mesi. Un importante intervento che rientra nel programma di riqualificazione e ripristino, a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023, per un importo complessivo finanziato di 8 milioni di euro. A partire dal 14 ottobre (e fino al 28 marzo 2025) – come informa la sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi – verrà predisposta la chiusura della rampa in uscita da Mercato Saraceno, sia in direzione Cesena, sia in direzione Roma, mentre possono entrare, sempre dalla E45, in Mercato Saraceno, i veicoli provenienti, rispettivamente, da Cesena e da Roma. Tale limitazione consentirà l’utilizzo dell’asta di svincolo per la realizzazione delle opere, ed anche rendere possibile l’esecuzione (in direzione sud) dei lavori riguardanti la rete del metanodotto della Snam. Quindi in pratica vi sarà la possibilità, per chi percorre l’E45, di entrare a Mercato Saraceno, ma non di uscire dal capoluogo. Per farlo occorrerà utilizzare la Strada Statale Umbro-Casentinese-Romagnola e raggiungere gli svincoli di Monte Castello o di Ponte Giorgi. Tale impostazione persegue l’obiettivo di minimizzare gli impatti sull’utenza locale accelerando l’esecuzione delle opere per la riqualificazione del sovrappasso dello svincolo di Mercato.

Edoardo Turci