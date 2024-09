Ecco la mappa per le persone disabili: "La bussola per non sentirsi smarriti"

Un mondo a sostegno della disabilità. È la rete creata dal Comune, da Asl e da tutte le associazioni cesenati che sostengono le persone disabili e gli anziani non autosufficienti. La novità, appena realizzata, è una mappa contenente indicazioni e sostegno per le persone con disabilità e anziane non autosufficienti. Sono 59 pagine, con 43 voci di approfondimento, che illustrano le opportunità per le persone bisognose e per tutti coloro che vogliono aiutare e dare informazioni alle persone disabili non autosufficienti. "Questa mappa è la bussola per non sentirsi smarriti – ha detto l’assessora ai servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo –. A volte le situazioni di disabilità arrivano all’improvviso e ci si guarda intorno spaesati, con questa mappa abbiamo fatto un passettino in più per diventare una città inclusiva".

Uno strumento in più affinché ciascun cittadino sia posto nella perfetta condizione di poter conoscere la disabilità, compresi tutti gli aspetti ad essa legati (agevolazioni fiscali, integrazioni economiche, erogazioni di servizi, presentazione tipologie di strutture presenti sul territorio). A partire da oggi a Cesena e nella Vallata è disponibile un’aggiornata e completa mappa dei servizi e delle opportunità a disposizione delle persone anziane e con disabilità e delle famiglie che custodiscono le loro vite e la loro quotidianità.

"Spesso – continua l’assessora Labruzzo – quando ci si trova a dover affrontare un percorso delicato non si sa bene da dove cominciare. Qual è l’iter da seguire? Quali gli enti da interpellare? Come ottenere l’assegno di cura? Ecco, con questo importante strumento si vuole orientare la cittadinanza verso i servizi che governano i processi di accoglienza e accompagnamento delle persone con disabilità e anziane non autosufficienti".

La mappa infatti è stata pensata con lo scopo di entrare in tutte le case e di essere letta da ogni famiglia affinché ciascun cittadino possa diventare competente ed esperto nella conoscenza dei servizi che il territorio offre. Si tratta di un articolato prodotto frutto del lavoro svolto dai servizi sociali dell’Unione Valle Savio, insieme all’Asl Romagna - distretto di Cesena, Asp Cesena/Valle Savio, Agenzia regionale per le impiego e le associazioni del territorio (Enaip, Coop, Cils, Opera Don Dino, Coop, Cisna) e sindacati confederali e di categoria, che hanno costruito un percorso di reciproca conoscenza, dando vita a questo strumento prezioso.