Edoardo Turci nuovo presidente dell’Accademia dei Filopatridi

Edoardo Turci, 68 anni di Sant’Angelo di Gatteo, è il nuovo presidente della prestigiosa Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano. E’ stato eletto sabato scorso nell’assemblea accademica che si era riunita per l’elezione del presidente dopo la recente, prematura, scomparsa di Vincenzo Colonna, presidente in carica dal 2022 che è stato ricordato all’inizio della seduta come un grande industriale e uomo di una generosità eccezionale. Accademico corrispondente dai primi anni Duemila, Edorado Turci, è poi passato fra gli ordinari, assumendo il ruolo di amministratore fino al 2010; poi di bibliotecario accademico fino al 2019 e, infine, segretario fino all’altro ieri. Rimangono invariate tutte le altre cariche, con vicepresidente Pierino Buda e amministratore Gianluca Bersani, mentre nuovo segretaio è Gianluca Bersani, ad interim fino al giugno prossimo a scadenza naturale del mandato triennale 2022-2025. Per quanto riguarda il presidente Turci, indicativi sono i suoi meriti in campo culturale: nel 1993, ricevette l’onorificenza di cavaliere della Repubblica; dal 1988 ad oggi, conta fra sue pubblicazioni e saggi circa una settantina di titoli di storia locale e non solo. Inoltre è giornalista-pubblicista dagli anni ‘80, ispettore onorario della Soprintendenza di Ravenna - Beni architettonici, monumentali e paesaggistici. Nel 2006 gli è stata conferita la massima onorificenza rotariana, il Paul Harris Fellow, mentre nel 2022 è diventato cittadino onorario di Mercato Saraceno, nonchè socio onorario del Rotary Club Cesena - Valle Savio. E’ stato fino all’aprile scorso comandante della polizia locale di Cesenatico, svolgendo servizio per un anno in più, a titolo gratuito, dopo avere raggiunto i limiti d’età lavorativa.

Ermanno Pasolini