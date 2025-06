Elia Sammartin conquista il podio al mondiale supermoto in Germania

Gara da manuale per Elia Sammartin pilota del Bikers Racing Team di Gatteo, terzo assoluto e podio alla terza prova del campionato mondiale supermoto disputata in Germania sul circuito cittadino di Saint Wendel. Pubblico delle grandi occasioni con circa 20.000 presenze. Racconta Fabio Mandelli patron del Bikers Racing Team: "Il podio lo avevamo già a tiro a Tramatza nel Gpdi Sardegna, ma per un problema ci è sfuggito. Conquistare il terzo posto dopo solo tre gare di mondiale con una moto nuova da sviluppare da zero unica 2025 in pista, un pilota nuovo arrivato solo a inizio stagione, è eccezionale. Il livello quest’ anno del mondiale è altissimo, si confermano il pilota tedesco Schmitd e l’austriaco Hollbacher, ma sono molto cresciuti e sono ormai dei protagonisti due giovani, il francese Bonnal e lo spagnolo Avilla. La competizione per il podio è a cinque piloti dove è presente anche il nostro Elia Sammartin".

Dopo 8 anni di assenza dal mondiale del team Brt con un 2017 da protagonisti e dopo solo tre gare nel 2025, un pilota del team Brtha conquistato di nuovo un podio mondiale. Conclude patron Fabio Mandelli: "Il lavoro e soprattutto la passione pagano sempre. Ringraziamo per il grande lavoro svolto in pista e a casa Samuele Ghetti e ’Pippo’. La storia però non finisce qui. Siamo di nuovo al lavoro per confermare e perché no migliorare la posizione conquistata. Prossimo appuntamento Campionato Italiano ed Internazionali d’Italia sul circuito di Ottobiano domenica 14 giugno".

Ermanno Pasolini