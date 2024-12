Enea Fiorini conquista gli internazionali di Fight Clubbing

A Savignano sul Rubicone il Seven Sporting Club stracolmo di gente per lo spettacolo del Knock out Action, alla sua sedicesima edizione e dedicato alla memoria del maestro Federico Marchini. La manifestazione di sport da combattimento come Kickboxing - K1 - Muay Thai è stata organizzata come ogni anno dalla Pro-Fighting Bellaria/Seven del maestro Andrea Brigliadori insieme al gruppo Around Sport all’interno del centro sportivo Savignanese Seven Sporting Club. Ben dieci gli incontri che hanno dato vita a una serata spettacolare. A distinguersi sono stati proprio gli atleti di casa allenati da Andrea Brigliadori: Aron Capuccini, Enea Fiorini, Sergio Vinto, Filippo Onofri, Giorgia Berlati, Tommaso Venzi sono riusciti a fare il pieno di successi contro avversari provenienti da tutta Italia. Quest’anno a dare ancora più prestigio agli incontri c’è stata la collaborazione con Fight Clubbing, la promotion di sport da combattimento numero uno in Italia con eventi mandati in onda su Dazn in tantissimi paesi del mondo. Proprio negli incontri di Selezioni Fight Clubbing sono arrivate le vittorie del sammaurese Aron Capuccini e del santangiolese Sergio Vinto che potranno così salire nel ranking della promotion, mentre nel clou della serata il sammaurese Enea Fiorini vincendo ha strappato un contratto multimatch che gli permetterà di partecipare agli eventi internazionali di Fight Clubbing.

Ermanno Pasolini