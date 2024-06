Esperienza da fiaba sul sentiero degli gnomi

Appuntamento per il 14 e 15 giugno e per il 12 e il 26 luglio lungo il magico "Sentiero degli Gnomi", che si sviluppa per un paio di chilometri nel Parco dell’Armina, all’altezza del centro storico di Bagno di Romagna, appena al di là del fiume Savio. "Un’esperienza fiabesca immersa nella natura – sottolineano gli organizzatori dell’iniziativa – per andare alla scoperta di quel fantastico sentiero popolato da gnomi e folletti, che si snoda nei boschi del paese termale d’Alto Savio. Una guida speciale accompagnerà i visitatori lungo il percorso, svelando la vera storia di Gnomo Bagnolo. Nel corso della visita, organizzata dalla DMC/I Percorsi del Savio, che promuove il turismo in vallata anche con eventi e esperienze dedicate a bambini e famiglie, si potrà camminare tra boschi lussureggianti e ruscelli cristallini, alla scoperta delle casette degli gnomi". La visita sarà di una durata di circa due ore. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 15,30 nella sede dell’Ufficio Turistico Iat di Palazzo del Capitano a Bagno. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi online all’indirizzo bit.ly/gnomobagnolo. Il costo, che comprende anche un piccolo omaggio, è di 10 euro a persona. La quota famiglia di due adulti e due bambini, fino a 12 anni, è 26 euro. Info: 0543/911046, info@ipercorsidelsavio.it