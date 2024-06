Europei di calcio, maxi televisore alla ’Miss America’

Dopo i primi match di esordio, entra nel vivo il campionato europeo di calcio che quest’anno si gioca in Germania. Come tradizione, la sala giochi "Miss America" sulla Statale Adriatica davanti al supermercato Famila di Cesenatico, ha preparato per i suoi clienti un’accoglienza speciale. Tutte le partite dell’Europeo, fino alla finalissima del 14 luglio, verranno trasmesse in diretta sul più grande mega-wall della Romagna, un maxi-televisore digitale in altissima definizione con "effetto stadio". Cocktail di benvenuto gratuito.