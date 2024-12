Eventi festività 2024-25 a Sarsina: inaugurazione, concerti e spettacolo pirotecnico

Si parte oggi, 7 dicembre, a Sarsina, con gli eventi per le festività 2024-25, con l’inaugurazione (ore 15.30) presso la Sala mostre dei Miti ed eroi, lettura animate per bambini e famiglie promosso dal museo archeologico, in collaborazione con Trame.

Domani 8 dicembre alle 12,30, sempre alla Sala mostre, la presentazione del presepe animato, cui seguirà alle ore 18 il rito dell’accensione delle luminarie in piazza Plauto accompagnato da brulè e tombolone e dalla musica della banda Città di Sarsina.

Passiamo a sabato 21 dicembre con la Corale di Sarsina che alle ore 20.30, in Cattedrale si esibirà "In cantando - Concerto di Natale" e il pomeriggio del giorno dopo, 22 dicembre, alle 17.30 sarà la volta del "Concerto" della Banda di Sarsina al Teatro "Silvio Pellico".

Il giorno della vigilia 24 dicembre, ore 16.30, spettacolo "Paggio e paggetto - giocoleria e alchimia" e alle 17.30 l’atteso arrivo di Babbo Natale; poi, dopo la messa, gli auguri con brulè e panettone.

Il 30 dicembre alle 19, sempre in piazza Plauto ritrovo per la passeggiata al chiaro di luna "Lanterne in cammino" verso il borgo di Calbano organizzata dalla Consulta donne di Sarsina.

L’addio al vecchio anno inizierà la sera del 31 dicembre alle ore 22 con "Quedo in Concerto" cui seguirà alle ore 24, il brindisi da saluto al nuovo anno e lo spettacolo pirotecnico augurale al 2025; il tutto accompagnata dalla musica dj set, con dj Nicola Montalti e dj Faggia-vocalist Vemax.

Il cartellone si concluderà il 5 gennaio 2025 con il presepe vivente a Castel d’Alfero e il 6 gennaio alle 17 con il super-tombolone in piazza Plauto e il premio vetrina natalizia.

(Nella foto il capodanno a Sarsina in uno scatto di Roberto Segato).

Edoardo Turci