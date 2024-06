Fari su Venturi, Frabotta e Zuccon

A una settimana all’apertura ufficiale del mercato, il Cesena si sta già muovendo su vari fronti. Per la difesa piace il riminese Michael Venturi, classe 99 cresciuto nelle giovanili del Forlì da quattro stagioni in forza al Cosenza. Sempre per la difesa potrebbe farsi strada l’ipotesi Gianluca Frabotta, esterno mancino anche lui classe 1999 ed anche lui a Cosenza dove era in prestito dalla Juve. A inizio stagione però era a Bari e ha incrociato, come allenatore, Michele Mignani. Pupillo del nuovo tecnico del Cavalluccio il centrale di centrocampo Michele Maita, in uscita dal Bari e anche lui sul taccuino di Fabio Artico così come il classe 2003 Federico Zuccon tornato all’Atalanta per fine prestito dopo un ottimo campionato a Cosenza in B. Sempre dal bacino cosentino potrebbe essere pescato l’esperto esterno offensivo Manuel Marras, che può fare sia la punta che l’esterno di centrocampo.

Riguardo alle uscite King Udoh, di rientro dal prestito al Gubbio, piace al Trapani. Ivan Varone è un nome gradito al Carpi, mentre per Augustus Kargbo si sarebbero mossi gli inglesi del Blackburn.

Entro la fine della settimana o all’inizio della prossima dovrebbe anche essere ufficializzato il nuovo direttore generale Corrado Di Taranto. Di fatto però l’avventura in bianconero per lui è cominciata ieri era a Cesena per incontrare i nuovi collaboratori.

Andrea Baraghini