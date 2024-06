Festa di San Giovanni. Gran finale di solidarietà

Gran finale per la Fiera di San Giovanni che si concluderà oggi, nel giorno in cui Cesena celebra il suo santo patrono. Sarà, quindi, il momento delle celebrazioni religiose in onore di San Giovanni Battista: in Cattedrale, alle 10, il vescovo Douglas Regattieri presiederà la messa pontificale. La Schola ‘Santa Cecilia’ diretta dal maestro Gianni Della Vittoria canterà la Missa ‘Salve Regina’ a quattro voci di Valeriano Tassani. Nell’occasione sarà esposto uno dei grandi corali del duomo conservati in Biblioteca Malatestiana. Sempre in Duomo, alle 21, il maestro Gianni Della Vittoria terrà un concerto organistico. Sul versante laico invece, a partire dal pomeriggio, la solidarietà sarà protagonista ai Giardini Pubblici, che ospiteranno ‘L’inclusione in festa’, evento organizzato da Anffas, Cils, polisportiva Anffas e Cisa. Dalle 17.15 si terranno laboratori esperienziali gratuiti per bambini e ci saranno momenti di animazione a cura del ‘Drago Blu’, mentre Welldone offrirà la merenda. Sarà presente anche un referente dello Sportello Antidiscriminazione. Dalle 20 musica dal vivo con ‘Gli altri’ di Aveac e a seguire ‘Smiusical’, messo in scena da Polisportiva Anfass. In caso di maltempo l’evento sarà recuperato in data da destinarsi. Per informazioni chiamare il 327 6048810. Per chi vuole cimentarsi con i balli a ritmo di swing l’appuntamento è alle 19 nei Giardini di Serravalle, dove la Swing Road dance school di Cesena offrirà una lezione di prova gratuita. Alle 21, invece, arriverà sul palco The Andy Macfarlane Two Man Orchestra che si esibirà in un repertorio rock’n’roll e blues. Piene di animazione, come di consueto, le Vie dei Musicanti Magici (cioè le vie Fantaguzzi, Strinati, Righi e Albizzi), con esibizioni di equilibrismo e spettacoli di illusionismo. Alle ore 20.30, tornerà il corteo storico dell’associazione Giostra di Cesena, che presenterà l’edizione 2024 del torneo con figuranti in costume e un banditore che declamerà l’annuncio della giostra per le vie del centro. Dalle 21 arrivano i ritmi incalzanti della tradizione irlandese e della Pizzica con il concertino itinerante a cura di Progetto ‘Balla la Pizzica Cervia’. Alle 21 infine sul palco del Chiostro di San Francesco è in programma ‘Felicità per dummies - Felicità per negati’, monologo di Roberto Mercadini promosso dalla Diocesi Cesena Sarsina.