Festa per i bambini alluvionati delle scuole Piavola e Ranchio

Per la prima volta in Italia la slitta di Papà Natale Verde fa tappa nella Valle del Borello. oggi pomeriggio, alle 14.30, a Linaro di Mercato Saraceno "Borgo dei cento presepi", il Secours Populaire Français e Arci Romagna Cesena-Rimini organizzano una festa rivolta ai bambini e bambine che hanno vissuto l’alluvione del maggio 2023 e settembre 2024 in collaborazione l’associazione ’Una strada per Nuvoleto’ e l’Istituto Comprensivo Valle Savio. Un evento dove sono coinvolti 117 bambini delle scuole d’infanzia e primaria di Piavola e Ranchio. In aggiunta prosegue nell’ambito della visita ai presepi di Linaro anche la ricostruzione dell’Osteria della Fafina che tanta parte ha nella storia paesana linarese riassunta in una romanzo storico di Edoardo Turci, ’Il dottore e la Fafina’, messo a disposizione per i visitatori nella sala parrocchiale che è luogo di accoglienza e ristoro.