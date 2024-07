Festival "Birichina" rovinato dal maltempo

Prima tre quarti d’ora di grande successo a Gatteo Mare per la terza edizione di "Birichina", il Festival della generazione Z del liscio all’Arena Lido Rubicone. Poi all’improvviso si è scatenata una bufera di vento e sabbia che ha costretto gli oltre mille presenti a fuggire via, rischiando anche di cadere ed essere travolti da chi scappava per arrivare alle macchine o rientrare negli alberghi. Tanta la paura da parte degli organizzatori di quella che è stata la prima serata all’Arena Lido Rubicone e l’inizio della settimana clou dell’estate di Gatteo Mare, che prevede a seguire il Festival di Sanliscio e la Notte Rosa. La serata condotta da Fabio Caldari con riprese di Icaro Tv e spiegata dal patron di Birichina Giordano Sangiorgi, era stata aperta dal dj Manuel Ricci che ha proposto una bella rivisitazione di Romagna Mia con nuovi ritmi e suoni, senza tradire l’originalità di questo brano che dopo 70 anni è ancora amatissimo.

Presenti fra il pubblico anche Riccarda Casadei, figlia di Secondo, l’autore di Romagna Mia e papà del liscio romagnolo insieme alle figlie Lisa e Letizia nipoti di Secondo. Poi è stato premiato Stefano Bandoli che ha presentato due brani folk. "Birichina" è il festival che ha rilanciato il liscio tra i giovani. Sono oltre 150 oggi i giovani musicisti dell’Emilia Romagna legati al liscio, una trentina le formazioni attive tra musiche liscio, folk, Filuzzi, world, aie ed etno, tutte comunque vicine al mondo della tradizione del folklore romagnolo.

Poi il pandemonio con tempesta di vento e sabbia. Così non si sono potuti esibire gli altri giovani ospiti e le scuole di ballo con poche esibizioni. Saltata anche l’accoppiata unica e imperdibile: l’unione sonora tra la grande tradizione de La Storia di Romagna, un indelebile marchio storico che prosegue nella grande tradizione del maestro Secondo Casadei, con i nuovi suoni folk world dei Lennon Kelly, una delle band di punta della Romagna. Insieme, su un’idea progettuale del Mei, realizzeranno una produzione musicale dal vivo unica, inedita e originale per le sue straordinarie contaminazioni sonore, intitolata "Dam da bei". La manifestazione è stata organizzata dalla Rete dei Festival in collaborazione con il Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti e con Casadei Sonora, grazie al sostegno del Comune di Gatteo e di Visit Romagna. Non è possibile recuperare tutta la parte saltata, per cui Giordano Sangiorgi ha dato l’appuntamento a Birichina 2025.

Ermanno Pasolini