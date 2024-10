Festival de Genere al via tra arte e cultura

Oggi si apre la terza edizione del Festival de Genere, che per la prima volta si tiene a Cesenatico. Dal 4 al 6 ottobre, per tre giornate il centro della città ospiterà molti eventi sul tema della parità di genere, con incontri, cinema, danza, arte, letteratura, poesia, dialoghi e laboratori. Il Festival de Genere fa parte del Progetto Insieme contro la Violenza - Genere e Generazioni, realizzato e promosso dall’Unione Rubicone e Mare con il sostegno della regione Emilia-Romagna, mentre l’organizzazione è a cura dell’associazione Voce Amaranto. Il primo appuntamento è questa sera alle 20, nella Legnaia di Casa Moretti, dove sarà inaugurata la mostra ’L’attivismo femminista di Rina Macrelli’, dedicata alla scrittrice e conduttrice della Rai, Impegnata sin dagli anni ‘70 nel movimento femminista romano. L’esposizione è allestita in collaborazione con Biblioteca Baldini di Santarcangelo e Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna. Sempre questa sera, alle 21, al teatro comunale di Cesenatico si terrà la prima assoluta del cortometraggio ’Acqua’, a cura di Sara Golinucci e Valerio Montemurro. Il lavoro è il frutto della riflessione costruita con ragazze e ragazzi delle scuole superiori del territorio, che hanno frequentato i quattro laboratori realizzati nell’ambito del progetto. Al centro c’è il maschile ed il femminile, le due etichette che da sempre impattano più violentemente sui destini personali degli esseri umani. Nella stessa giornata Fabio Tammaro incontrerà gli studenti dello Ial per presentare il suo libro ’Non si butta via niente’. Sabato alle 15, al Museo della Marineria, Tiziana Dal Pra presenterà ’Sguardi S-Velati’ di Somayeh Haghnegahdar, un video sulla violenza di genere in Pakistan, Marocco, Albania e Italia, realizzato a conclusione del progetto ’Io sto con te 3’, in collaborazione con le mediatrici dell’associazione Between e Tiziana Dal Pra, finanziato dal Settore Pari opportunità della regione Emilia-Romagna. È l’occasione per conoscere meglio Tiziana dal Pra, attivista per i diritti delle donne che nel 1997 ha fondato l’associazione ’Trama di Terre’ a Imola, promuovendo la valorizzazione delle culture femminili di diverse provenienze. Somayeh Haghnegahdar è una documentarista iraniana, con alle spalle film premiati a festival internazionali; sostiene attivamente il movimento ’Donna, Vita, Libertà’ e promuove il cinema indipendente in Iran. Sabato alle 17.30 l’evento si tingerà di poesia con Beatrice Zerbini e il suo incontro dal titolo ’C’è ancora tempo per l’amore’. Zerbini, poetessa sensibile ai temi della femminilità e dell’amore, leggerà alcune delle sue opere più toccanti. Tutte le iniziative sono a partecipazione gratuita.

Giacomo Mascellani