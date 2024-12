Fiaba di Natale al Bonci: in scena ’Lo schiaccianoci’

Mancava da alcuni anni il balletto classico al Bonci e dunque, particolarmente gradita si annuncia la presenza del "Balletto del Teatro dell’Opera nazionale della Romania", che martedì, alle 20.30, rappresenta "Lo schiaccianoci - Una fiaba di Natale", una delle coreografie create da Marius Petipa più rappresentate al mondo e ritenute natalizie per eccellenza, proprio perché ambientata nel giorno, anzi nella notte della vigilia della festività, particolarmente sentita dai bambini cui è tradizione fare regali. Il balletto, su musiche di Cajkovskij ispirato alla favola di Hoffmann, riscritta da Alexandre Dumas padre nel 1844, racconta di una festa data in casa dal ricco dottor Strahlbaum per allietare i due figli: Fritz e Clara. Un vecchio e misterioso amico di famiglia intrattiene gli ospiti e i loro bambini con giochi di prestigio e automi meccanici da lui stesso costruiti e a Clara regala un pupazzo di legno in abiti da soldatino, che rompe le noci tra le mascelle. Secondo il folklore tedesco infatti, gli schiaccianoci portano fortuna alla famiglia e ne proteggono la casa. Nell’incanto dei costumi e lo stupore delle scenografie, mentre un albero di natale cresce a dismisura, tra fiocchi di neve che danzano, topi cattivi, danze di carattere e fate, la storia si snoda fino al romantico Valzer dei Fiori, al termine del quale Clara si sveglierà nella sua poltrona con il suo schiaccianoci in grembo, riconoscendo in lui il principe eroe che l’ha accompagnata e protetta nel viaggio della fantasia. Le scenografie e le atmosfere incantate del Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania di Iasi rendono partecipe lo spettatore. Lo spettacolo è fuori abbonamento.

Raffaella Candoli