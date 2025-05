Fiaccolata e benedizione del fiume Savio

La manifestazione pubblica più suggestiva e toccante che si svolse un anno fa (foto) a 12 mesi dalla disastrosa alluvione del 16-17 maggio 2023, fu la fiaccolata organizzata dal Comitato Alluvionati di Cesena e dalla Parrocchia di San Rocco, anima pulsante del quartiere Oltresavio, duramente colpito dall’alluvione.

L’iniziativa verrà ripetuta quest’anno: domani sera, venerdì 16 maggio, alle 20 ci sarà il ritrovo presso la chiesa di San Rocco; alle 20.30 partirà il corteo con le fiaccole che sarà guidato dal parroco don Paolo Pasolini e dal vescovo monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo che durante il percorso benedirà il Fiume Savio con la speranza che non crei nuovamente danni come accaduto due anni fa. Il corteo percorrerà il Ponte Vecchio, viale IV Novembre (dove sono in corso lavori per abbassare la golena in modo da dare maggiore spazio all’acqua in caso di piena, il Ponte del Risorgimento (Ponte Nuovo) e tornerà alla chiesa di San Rocco dove la Parrocchia offrirà a tutti i partecipanti ciambella e albana.

La fiaccolata non è stata inserita dal Comune di Cesena tra le iniziative del programma ‘Un fiume di persone’ finanziate con 80.000 euro dal progetto europeo Times (Technology and Innovation for Maps of Emergency Social Resilience) con incontri, proiezioni, mostre e la pubblicazione di un ‘Dizionario dell’alluvione’ che raccoglie testimonianze di tanti protagonisti. Il momento più significativo sarà alle 15.45 di domani, quando entreranno in funzione per la prima volta due sirene (una collocata in zona Maceri, l’altra all’Ex Zuccherificio), che poi resteranno attive per dare l’allarme alla popolazione in caso si verificassero nuove emergenze.