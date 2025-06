Futsal Cesena punta su Gardelli e Montalti per la nuova stagione in A2 Elite

Il bomber Gardelli e il portiere Montalti dovrebbero essere al centro del progetto della nuova Futsal Cesena che con diversi cambiamenti anche di rilievo cercherà di essere all’altezza della A2 Elite per il terzo anno di fila. Infatti la società vuole evitare di ripetere gli errori nel mercato estivo come nelle ultime due stagioni che sono stati poi rimediati in corsa; insomma si vuole partire bene così per la quinta stagione di fila (accordo di un anno) sarà il tecnico Roberto Osimani alla guida dei bianconeri.

Il tecnico di Chiaravalle, che dal 2016 è anche ct della nazionale sammarinese, occupa ormai un posto importante nella storia del sodalizio; è stato tra i grandi artefici del doppio salto dalla B alla A2 Elite, ha raggiunto due fasi finali di Coppa Italia e le ultime due salvezze in A2 Elite. Si è alla ricerca quindi di un programma che dia nuovi stimoli, sono previsti alcuni cambiamenti importanti per cercare di non lasciare nulla al caso e soprattutto, partire sin da subito con il piede giusto evitando le difficoltà delle ultime due stagioni.

Intanto il club, che come sempre punta molto anche sulla crescita del vivaio, ha confermato il classico appuntamento estivo con tutti i ragazzini che desiderano provare a entrare nel mondo del calcio a 5. Il camp bianconero permetterà infatti ai nati dal 2007 in avanti di allenarsi gratuitamente con tecnici competenti. Dopo il lavoro svolto nel corso dell’anno presso le scuole della zona e quello previsto per alcuni centri estivi, il progetto dell’Academy bianconera non si ferma qui: il primo appuntamento è fissato per oggi dalle 20 al PalaPaganelli in zona Ippodromo.