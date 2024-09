Galà per raccogliere fondi per la chiesa di San Giacomo

Oggi nel centro di Cesenatico si tiene una interessante iniziativa che abbina cucina di pesce e solidarietà. L’appuntamento è a partire dalle 20.30 al ristorante Giuliano in via Marino Moretti sul porto canale, dove si svolgerà un Galà per la raccolta fondi a favore della chiesa di San Giacomo Apostolo. Il padrone di casa Alessio Sassi (nella foto) propone un ricco menù con specialità marinare, al prezzo di 70 euro incluso vino e bevande. L’intero incasso sarà devoluto allo storico luogo di culto affacciato nel tratto più antico del porto.