Gambettola, il sindaco a confronto con Hera

Il nuovo sindaco Battistini ha incontrato il rappresentante di Hera, Andrea Raggi per fare il punto sui servizi di gestione rifiuti, argomento trattato nel consiglio comunale con la delibera delle tariffe Tari per l’anno 2024, in base agli orientamenti della precedente amministrazione. Il servizio di raccolta e spazzamento rifiuti urbani, a seguito di apposita gara europea gestita da Atersir, è gestito da Hera ed ha un costo per l’anno 2024, di 1.886.000 euro. "Per evitare aumenti significativi delle bollette a causa dell’impatto inflattivo dei costi - spiega il sindaco - il consiglio comunale ha deliberato che per 1.686.000 euro provvederanno gli utenti con le bollettazioni (3 rate quadrimestrali- prossime 31 luglio e 16 dicembre), e per 200.000 euro verranno utilizzate risorse del bilancio comunale derivanti da avanzi vincolati. In tal modo le utenze domestiche ed extra-domestiche (imprese) avranno diminuzioni medie in bolletta del -3% e del -1%. Nell’incontro sono stati affrontati anche i temi del servizio di spazzamento di strade e marciapiedi per migliorare la qualità, e degli abbandoni dei rifiuti. Triste fenomeno sul quale la nostra amministrazione intende tenere alta la guardia, potenziando i controlli e l’azione di deterrenza e contrasto. A tal fine, tramite uno specifico contributo del Pnrr, verranno aumentate di ulteriori quattro le postazioni con foto-trappole nel territorio comunale".