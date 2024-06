Gentleman e amazzoni stasera sulla pista del Savio

Il mese di giugno dell’Ippodromo del Savio si chiude oggi con una serata riservata ai gentleman e alle amazzoni. I primi saranno impegnati, tra l’altro, nelle tre sfide di selezione per il Campionato Italiano di categoria nonché, in prova unica, nella batteria emiliano-romagnola del Trofeo delle Regioni, mentre le ‘lady’ saranno protagoniste in due corse. Si parte alle 20.55 coi gentlemen alle redini di nove cavalli di tre anni, un miglio incerto, ma con Filippa Jet punto di riferimento in chiave risultato grazie alla buona forma e al feeling con il suo driver Stefano Baldi. Miglio in rosa alla seconda corsa, con El Diablo e Alessandra Devidè come favoriti. La prima manche del Campionato Italiano Gentleman si annuncia come un plebiscito per Balalaica Matto condotto da Matteo Zaccherini. La seconda prova, quarta corsa, vede una cospicua chance per Matteo Zaccherini (foto) con il suo Ellington Treb, mentre alla quinta torneranno in pista le amazzoni: attenzione a Castiglione, Chopin Grif e Castore Lux, condotti rispettivamente da Alessandra Devidè, Valentina Frateschi ed Elena Bruniera. La sesta corsa sarà riservata al Trofeo delle Regioni: Michela Rossi, Matteo Zaccherini e Vittorio Miniero lotteranno per la ‘promozione’ alle redini di Barcellona San, Uragano del Pino e Cabras di Casei. In chiusura, terza prova del Campionato Italiano Gentleman con progetti di gloria per Andrea Orlandi e la sua Citrosodina Oil.