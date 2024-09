Gianluca Casadei nuovo presidente dell’Associazione Italiana Beach Volley Club

Il cesenate Gianluca Casadei è stato eletto nuovo presidente dell’Associazione Italiana Beach Volley Club. Classe 1978, Casadei è uno dei personaggi più in vista a livello nazionale di questa disciplina. Nel 2012 si è laureato campione d’Italia insieme a Paolo Ficosecco, aggiungendo poi l’esperienza in Azzurro sia come giocatore, sia come allenatore. Dopo una vita trascorsa sulla sabbia, la sua passione lo ha ora portato a iniziare una nuova avventura. "In questi anni – ha commentato Casadei – ho praticato il beach volley in tutte le sue forme. Ora è diventato un lavoro a tutti gli effetti. Sono una di quelle persone tra le più in vista in Italia e ho una competenza e una visione a 360 gradi. In prima battuta voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dato fiducia e votato, un grazie va a Dionisio Lequaglie e a tutto il consiglio precedente per l’ottimo lavoro svolto. Mi sento pronto per affrontare questa nuova carica da presidente. La mia candidatura è stata inevitabile per dare continuità al mandato: quattro anni fa c’è stata una chiamata con Gianni Mascagna per creare l’associazione insieme a 6-7 persone di spessore è nato il progetto. Abbiamo una linea comune che vogliamo portare avanti, voglio innanzitutto mettere al servizio dell’associazione e di tutti i tesserati la mia esperienza e la mia conoscenza del beach volley. Il programma presentato è la summa delle note e delle intenzioni di questo consiglio, la mia elezione è nel segno della continuità".

Il consiglio presieduto da Gianluca Casadei è composto da Michele Bennato, Francesco Bertolini, Andrea Canegallo, Thomas Casali, Roberto Manzo, Marco Monticelli, Marco Negri, Mario Quinteri e Luca Tomassi. Si tratta di un gruppo formato da esponenti provenienti da varie zone d’Italia che sono pronti a mettere – o a rimettere – sul tavolo le competenze e la passione per un mondo che conoscono come le loro tasche, a vantaggio della crescita della disciplina e degli atleti che la praticano sempre più numerosi. Il nostro territorio risulta ampiamente rappresentato, perché oltre a Casadei, al tavolo del consiglio siederà anche un altro cesenate, Marco Negri, che con l’elezione si è visto rinnovare il mandato: "Sono davvero onorato di essere stato confermato nel ruolo di consigliere dopo i primi quattro anni – ha commentato con soddisfazione –, questo significa che il mio contributo è stato apprezzato e ne sono molto felice. Spero che l’esperienza acquisita mi dia la possibilità di apportare un contributo ancora migliore". Un’altra conferma è arrivata da Thomas Casali di Cesenatico: "Sono molto felice di poter proseguire e implementare il lavoro fatto nei primi quattro anni di attività. L’Associazione Italiana Beach Volley Club ha davanti a sé un futuro radioso: sono pronto a rimboccarmi le maniche per fare la mia parte".