Ginnastica Ecco le campionesse di domani

Cosa si fa a 12 anni? Si prepara lo zaino della scuola media, si gioca e si scherza con gli amici, si cresce, ci si diverte e si sogna. Si sogna in grande, perché è così che deve essere, alle porte dell’adolescenza, come per tutta la vita. Ma a 12 anni i sogni possono anche già cominciare a realizzarsi. Non per caso, con merito.

E’ quello che è accaduto lo scorso fine settimana alla Fiera di Rimini, dove si sono svolte le prove individuali nazionali delle categorie giovanili di ginnastica artistica e che hanno premiato il talento e l’impegno di diverse atlete della ‘Renato Serra’, società sportiva cesenate in questi anni costantemente sotto i riflettori per gli importantissimi risultati raggiunti dalla prima squadra, ormai stabilmente in serie A1 e nello specifico reduce da un’ottima annata conclusa con la partecipazione alle Final Six che assegnano lo scudetto e farcita da prestigiosi riconoscimenti - anche internazionali- conseguiti dalle sue punte di diamante.

Le campionesse di domani saranno magari quelle che si sono appena messe in luce sulla pedana riminese. Tra i numerosi piazzamenti raggiunti dalle atlete spiccano in effetti due medaglie d’oro e un argento. Mariavittoria Andreucci, cresciuta nel vivaio della ‘Renato Serra’ fin da piccola e con la passione per questa disciplina nel sangue, ha conquistato il titolo di campionessa nazionale ‘Lc avanzato A4’, imitata, sempre sul gradino più alto del podio, da Diletta Soldati, che ha invece vinto il campionato nazionale ‘Lc3 avanzato A4’.

Diletta vive ad Alfero e nella vallata del Savio ha mosso i suoi primi passi nel mondo della ginnastica artistica, approdando nella squadra cesenate due stagioni fa.

A chiudere il cerchio c’è poi Giulia Sacchi Petralia, che si è laureata vice campionessa nazionale nella categoria ‘Ld3 avanzato A4’. Tutte e tre sono nate nel 2012. Grande soddisfazione ovviamente per il club, a partire dalle due insegnanti della squadra, Ilaria Briccolani e Florina Corpadean, che seguono le ragazze quotidianamente con attenzione e professionalità.

La ‘Renato Serra’ sta in effetti alzando costantemente la soglia dei risultati ottenuti, nell’ambito di un progetto di radicamento nel territorio che coinvolge le atlete fin dalla giovanissima età, accompagnandole in un percorso di certo non semplice, ma anche ricco di soddisfazioni, con in cima alla lista delle priorità l’imperativo di portare in pedana impegno, dedizione e soprattutto tanto divertimento. Perché a 12 anni quello che serve è divertirsi, inseguendo i propri obiettivi nel modo migliore. E’ quello che permette di fare lo sport. Sempre, anche senza medaglie. Ma qui le medaglie ci sono e sono davvero brillanti. Come il futuro che attende Mariavittoria, Diletta e Giulia.