Giornalisti, blogger e influencer in vallata per ’Romagna Autentica’

Giornalisti, blogger e influencer, arrivati anche da fuori regione, per scoprire I Percorsi del Savio, per andare alla scoperta della Romagna Autentica e della Vallata del Savio. In particolare, nel corso di due intensi fine settimana, i loro riflettori si sono accesi sull’enogastronomia locale e sulle eccellenze del territorio. Il loro tour è approdato in ben otto vallate. Quella del Rubicone, Savio, Bidente, Rabbi, Montone, Tramazzo, Lamone, e del Senio. Una coinvolgente iniziativa di promozione organizzata da Visit Romagna e dal Gal L’Altra Romagna, nell’ambito del progetto di marketing territoriale Romagna Autentica.

Il primo dei due tour, dal 24 al 27 ottobre, si è svolto con l’obiettivo di concentrare l’attenzione sull’importante aspetto enogastronomico della zona cesenate, ricca di eccellenze sia in merito alla ristorazione che alla qualità e produzione delle materie prime. Cinque i giornalisti coinvolti lungo le rotte più golose, per quattro importanti testate del settore: ’Identità Golose’, ’Degusta’, ’Gustiamo’, più il food blog ’Taste of Freedom’. Hanno fatto tappa alla tenuta Casali di Mercato Saraceno, Città del Vino, poi a Sarsina, e successivamente al ristorante stellato daGorini a San Piero.

Il secondo press tour, conclusosi il 1° novembre, è stato dedicato alle motociclette, per visitare vari luoghi d’eccellenza. Fra essi, Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli di Bagno, l’Hotel Terme S. Agnese a Bagno. Poi altra tappa a Sarsina con visita, fra l’altro, alla cattedrale di S. Vicinio, al Foro Romano, e poi a Mercato dove hanno imboccato e affrontato la mitica salita del Barbotto.

gi. mo.