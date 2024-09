Giornata mondiale della fisioterapia, incontro con gli esperti

In occasione della Giornata mondiale della fisioterapia, oggi, domenica, l’Ordine dei Fisioterapisti della Romagna organizza una serie di incontri per sensibilizzare i cittadini sul tema dell’abusivismo in questa professione. Gli incontri si svolgeranno in alcune località balneari della riviera, a cominciare da Cesenatico, nella mattinata, dalle 9 alle 13 al Parco di Levante, in occasione della Maratona Alzheimer. Una delegazione di professionisti sarà presente per informare su chi davvero è fisioterapista.