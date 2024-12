"Giusto aumentare la tassa di soggiorno"

Sul bilancio di previsione del Comune approvato in consiglio comunale, il consigliere Mauro Palazzi, capogruppo di Cesenatico Civica, interviene sottolineando alcuni aspetti: "L’Amministrazione ha presentato un bilancio che risponde ai bisogni e investe su sicurezza e sviluppo. È un bilancio con un equilibrio economico tra entrate e spese, senza aumentare la pressione fiscale e dove sono mantenuti i servizi essenziali, si risponde alle emergenze e si investe sulla sicurezza e lo sviluppo. Come Cesenatico Civica apprezziamo in particolare l’azione di recupero delle tasse evase che porterà alle casse del Comune 1,3 milioni dall’Imu e 500mila euro dalla Tari. Anche sull’aumento dell’imposta di soggiorno, estesa tutto l’anno e rimodulata per renderla omogenea a quella dei Comuni vicini, siamo d’accordo, perchè in tal modo, senza pesare sui cittadini, si possono avere più risorse per la promozione turistica, l’organizzazione di eventi, il miglioramento degli arredi e la manutenzione del verde pubblico". Sulle grandi opere: "Un tema che sta caratterizzando questa Amministrazione è l’impegno che da anni dedica alla messa in sicurezza delle scuole esposte al rischio sismico, dei ponti e delle infrastrutture. Molto è stato fatto e per il prossimo triennio si prevede di investire per mettere a norma le le elementari di via Caboto a Ponente e di via Cesenatico a Villalta e la scuola media Dante Arfelli".