Grand Prix di danza a Cesenatico. Trecento artisti da tutto il mondo

Il teatro comunale di Cesenatico, ombelico del mondo. Sono infatti qui convenuti, per dare vita alla 23esima edizione Grand Prix internazionale di Danza oltre 300 danzatrici e danzatori da cinque continenti che con i loro docenti e accompagnatori sono stati alloggiati nelle strutture ricettive più vicine al teatro, in modo da poterlo raggiungere a piedi, impadronendosi così dei luoghi più suggestivi del centro storico e del porto canale leonardesco della cittadina in riva all’Adriatico. La versione italiana del Grand Prix che ha una edizione omologa primaverile nel Dance Award a Barcellona in Spagna è stata preceduta da diverse edizioni a Praga per un totale di 47 eventi ideati e realizzati dal cesenate Giorgio Mordenti, affiancato dal 2000 alla direzione artistica da Tiberio Meneghelli. Dunque, la raffinata bomboniera azzurra si è riempita per cinque giorni delle variopinte presenze di giovanissimi e più maturi partecipanti (portando in scena oltre 70 coreografie) provenienti da Brasile, Grecia, Giappone, Kazakhistan, Italia, Messico, Regno Unito che si sono alternati con impegno ed energia con uno straordinario campionario di stili e costumi di scena a tenere alta la loro bandiera di appartenenza, in uno spirito di amicizia e nel comune linguaggio della danza: dai capolavori del repertorio della classica (rappresentati da Brasile e dal Kazakhistan), alle danze folkloristiche e ancestrali di un nutrito corpo di ballo proveniente dal Messico, alle delicate movenze dei ballerini di Hong Kong; danze di carattere da Grecia e Inghilterra ed eleganti coreografie neoclassiche dall’Italia con le allieve di Faenz’a Danza.

"Nella serata conclusiva – spiega Giorgio Mordenti- è andata in scena la cerimonia di premiazioni, conclusa con l’atteso ‘Premio Sissi’, in ricordo di Alexandra ‘Sissi’ Benzi, la giovane ballerina di Cesena morta in un incidente stradale 21 anni fa, e da allora raffigurata in una scultura di Leonardo Lucchi nel foyer del Teatro Bonci di Cesena. Particolarmente toccante l’intervento del fratello Nikolai e della mamma Raffaella Candoli che, insieme a Federiza Zani, maestra di danza di Sissi, ha ricordato i suoi primi passi sulle punte. Il Premio Sissi-talento per la danza, per decisione di una giuria esterna è stato assegnato al gruppo brasiliano Ballet Luiz Henriqu". " Tra gli altri riconoscimenti assegnati – aggiunge Tiberio Meneghelli -, da segnalare il Premio per la direzione artistica alla direttrice del gruppo del Kazakhistan, Ardak Kamalieva; il premio di Folk Dance all’acclamato gruppo Pinacate del Messico e il premio per la miglior coreografia al gruppo di Hong Kong Star J’s Dance Company.

A conclusione della consegna dei trofei, tra gli applausi a scena aperta di un pubblico estremamente attento e vivace, il premio "Pedagogia" al gruppo greco Di Master School of Dance, Il premio per il miglior gruppo partecipante a Faenz’a Danza e il trofeo Dance Grand Prix al gruppo londinese di E.C. Lighthouse Dance Studio!" "Siamo al lavoro sin d’ora – concludono Mordenti e Meneghelli -, per continuare questa tradizione che unisce la tipica accoglienza del nostro territorio alla possibilità di un autentico confronto artistico e culturale, avendo trovato in Cesenatico, grazie alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale e del Teatro, un luogo ideale per realizzare questo crocevia coreutico mondiale".

re.ce.