Guasto alla centralina. Blackout a Gambettola

Per i negozianti di piazza Risorgimento, nel pieno centro di Gambettola, sono state, ieri mattina, due ore di panico. Alle 8, quando nei negozi c’erano già numerosi clienti impegnati negli acquisti per il cenone, improvvisamente alla merceria DallaRaffa, la tabaccheria Macchini e all’alimentari Conad è mancata la corrente, per cui si sono spente tutte le luci, spenti i registratori di cassa, spenti i frigoriferi, banchi e affettatrici. "E’ stata – spiega Roberta la responsabile del Conad (nella foto) – una situazione da panico, eravamo al buio totale e non funzionava niente, abbiamo dovuto invitare i clienti ad uscire e chiudere il negozio. Immaginate voi alle 8 di mattina del 20 dicembre tutto l’isolato era senza corrente, il disagio era enorme, cosa fare? Abbiamo chiamato subito l’Enel guasti ma non rispondeva nessuno, così abbiamo chiamato i carabinieri che a loro volta hanno contattato Enel e fatto intervenire una squadra. Alla fine – conclude Roberta – dopo un ulteriore ritardo per la mancanza del cestello sollevatore, i tecnici di Enel alle 10 ci hanno ripristinato l’energia elettrica" . E’ poi emerso che c’era stato un guasto, forse dovuto alla pioggia, in una scatola di derivazione posta in via Roma sopra la merceria DallaRaffa. Infatti le titolari del negozio fin dalle 7.30 udivano crepitii continui venire da fuori e vedevamo lampi, in un primo momento hanno pensato a dei petardi e al pericolo di un incendio, i Vigili del fuoco che sono poi intervenuti hanno escluso il guasto di loro competenza.

Vincenzo D’Altri