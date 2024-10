Gusto e tradizione, torna ’Il pesce fa festa’

Alla sagra ’Il Pesce fa festa’ si potrà parcheggiare lontano dal centro di Cesenatico, per raggiungere il borgo di pescatori con un servizio di trasporto gratuito. È questa una delle principali novità dell’edizione 2024 della grande manifestazione organizzata da Confesercenti e Confcommercio assieme al Comune. Durante il fine settimana saranno due le linee che collegano i principali parcheggi periferici al centro storico nell’area dell’evento. La linea gialla partirà dal parcheggio di viale dei Mille nei pressi dello Skatepark, per raggiungere piazza Marconi sul lungomare Carducci dove c’è il monumento a Marco Pantani ed il Palazzo del turismo Primo Grassi in viale Roma. La linea rossa partirà da via Saffi 191, dove c’è la sede della Croce Rossa sulla dorsale della ferrovia all’altezza del Parco di Levante, fermando alla Piscina comunale e allo stadio Moretti, dove ci sono altri ampi parcheggi, per poi arrivare di fronte al bar Zara in viale Roma. Le navette saranno attive venerdì 1° novembre dalle 16.30 alle 19 e dalle 20 alle 22.30, sabato 2 e domenica 3 novembre dalle 10 alle 14, dalle 16.30 alle 19 e dalle 22 alle 22.30. ’Il Pesce fa festa’ durerà quattro giorni, da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre. In viale Anita Garibaldi saranno installati i grandi stand delle associazioni Arte Confcommercio, Arice Confesercenti e lo stellato ristorante Magnolia di Alberto Faccani assieme al Marè dello chef Omar Casali, in rappresentanza dell’associazione Chef to Chef. In piazza Ciceruacchio sarà ormeggiata la motonave New Ghibli, dove a bordo sarà possibile gustare i piatti della cucina marinara, mentre in corso Garibaldi sarà presente la motonave Tritone. In piazza del Monte, nel cuore del borgo marinaro, è confermato lo stand dell’associazione ’Tra il Cielo e il Mare’, mentre in via Leonardo da Vinci, tra la Biblioteca comunale e l’ex cinema Astra, sarà presente l’associazione Motta Vicenza con i piatti tipici vicentini e il famoso baccalà. Dall’altra parte del porto, sull’asta di Ponente vicino al vecchio Squero, la cooperativa Armatori di Cesenatico e l’associazione Pescatori a Casa Vostra, porteranno alcune ricette tipiche. I dolci della festa sono serviti dai pasticceri di Arice in corso Garibaldi, mentre nel cortile del Museo della Marineria c’è il ’Pesce della Solidarietà’, con le ricette proposte dall’associazione Amici della Ccils. Il pesce pescato in Adriatico sarà protagonista anche sui banchi della pescheria comunale, straordinariamente aperta anche nei giorni festivi, per consentire di provare anche a casa le ricette più apprezzate. Non dimentichiamo infatti che l’obiettivo è valorizzare il pesce fresco e la ristorazione di Cesenatico. Giacomo Mascellani