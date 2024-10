Halloween tra mostri e giochi. Dolcetti e scherzetti in centro. Notte da paura alla Malatestiana

Mostri, streghe, fantasmi, dolcetti e scherzetti. Giovedì la notte più mostruosa dell’anno arriva a Cesena con una serie di proposte che riguarderanno il centro storico, la Biblioteca Malatestiana, Villa Silvia Carducci, il Museo dell’Ecologia e gli altri luoghi simbolo della città. Dalle 16 alle 19 il centro cittadino sarà affollato da bambine e bambini in cerca di dolcetti o scherzetti nell’ambito dell’iniziativa organizzata da l’Accento S.r.l., d’intesa con il Comune e le associazioni di categoria. Saranno infatti diverse le attività commerciali che nel corso del pomeriggio, fino a sera, distribuiranno caramelle e cioccolatini ai bambini. Occorrerà però fare attenzione ai personaggi mostruosi che sbucheranno da ogni angolo. Il progetto Halloween 2024 ha trovato una buona condivisione delle idee unendo l’entusiasmo di numerosi titolari degli esercizi del centro, la regia della società l’Accento S.r.l. e il contributo e patrocinio delle associazioni di categoria e dell’assessorato al commercio del Comune. tutti gli aggiornamenti sul pomeriggio di festa saranno pubblicati sui canali social de l’Accento.

Procedendo verso la collina sarà possibile prendere parte alla caccia al teschio che avrà luogo al Museo Musicalia di Villa Silvia Carducci nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Tutti i partecipanti pagheranno un ingresso ridotto a soli 4 euro e con soli 3 euro in più, dalle 16, i più piccoli potranno vivere un’avventura speciale partecipando alla caccia al teschio nelle sale del Museo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0547 323425 oppure inviare una mail a promo@museomusicalia.it o visitare il sito www.museomusicalia.it.

Anche il Museo dell’Ecologia domani, dalle 17:30, propone l’evento “Bugsbusters - Una notte terrificante al museo” con attività rivolte alle bambine e ai bambini a partire dai 4 anni, condotte da Roberto Fabbri. Terribili presenze infestano i corridoi del museo? Sinistri ronzii ti sorprendono dagli anfratti della sua torre? Strani cigolii e colpi di ali ti fanno gelare il sangue? Niente paura, i piccoli partecipanti potranno trasformarsi in bugsbusters (acchiappa insetti). Coloro che cattureranno un maggior numero di insetti riceveranno tanti premi in regalo. Prenotazione obbligatoria: https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/museo-dellecologia-di-cesena/?re-product-id=296381.

In occasione della serata di Halloween la Malatestiana osserverà un’apertura straordinaria fino alle 23 offrendo una ricca proposta di attività per trascorrere la notte più paurosa dell’anno negli spazi della Malatestiana Ragazzi, della Mediateca e della Sala proiezioni. La Malatestiana Ragazzi propone una serata all’insegna del brivido, riservata ai più coraggiosi, che saranno guidati alla scoperta e all’ascolto di storie spaventose, ricche di paura e tensione. Il buio sarà la cornice perfetta per ascoltare racconti popolati da creature mostruose, lupi che si nascondono nei muri e ragni striscianti. L’evento è rivolto alle bambine e ai bambini dai 7 anni d’età, che saranno accompagnati dalle bibliotecarie senza la presenza dei genitori. Sono disponibili 25 posti su tre turni (19:30, 20:15, 21:30); la partecipazione è gratuita. È richiesta la prenotazione chiamando lo 0547.610892 oppure scrivendo all’indirizzo malatestianaragazzi@comune.cesena.fc.it.

In Sala Gaming sarà possibile partecipare a una serata da brivido, con una rassegna di giochi da tavolo a tema per adulti e bambini: Horrified, Cacciatori Di Mostri, Mystery House e tantissimi altri. Saranno inoltre aperte a tutti le porte della sala proiezioni per il film “Assassinio a Venezia” di Kenneth Branagh con protagonista Hercule Poirot. Inizio proiezione alle 21.