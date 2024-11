Hotel Beau Soleil, festa per i 60 anni di storia

L’Hotel Beau Soleil festeggia i 60 anni di attività. Il noto albergo di Zadina di Cesenatico è una delle strutture ricettive più importanti della riviera, con tanti punti di eccellenza e una stagione che dura sette mesi, da marzo sino a settembre, grazie ad una clientela di sportivi. Dante Delvecchio, storico albergatore, da anni ha lasciato la gestione ai discendenti, ma rappresenta, oltre alla memoria storica, un punto di riferimento e soprattutto la figura di un innovatore. È stato infatti Delvecchio il primo albergatore che negli anni ’70 ha costruito una officina attrezzata per ciclisti, ed è stato lui il primo a mettere in pratica la destagionalizzazione, mettendo a disposizione dei nuotatori una piscina semiolimpionica e tracciando sul territorio percorsi per podisti e per ciclisti. Non a caso il Beau Soleil è stato il primo hotel della riviera a fornire pacchetti completi per i triatleti che tuttora ospita. "Da quando abbiamo cominciato a fare gli albergatori, nel 1964, sono trascorsi 60 anni – racconta Delvecchio –. Abbiamo percorso una strada lunga e tutte queste stagioni rappresentano per le famiglie Delvecchio e Farabegoli qualcosa di speciale perché hanno dato senso alla nostra vita. All’inizio nel 1964 avevamo una piccola pensioncina in affitto a Zadina, poi abbiamo affittato l’Hotel Beau Soleil, che successivamente abbiamo acquistato. È cominciata così una piccola impresa turistica realizzata con un crescendo di obiettivi e una dozzina di mutui dei quali rimane tuttora ancora qualche rimanenza. Sono stati anni e tempi indimenticabili, dal rapporto con i clienti sono nate amicizie nazionali e internazionali che durano tuttora. Abbiamo conosciuto persone da bambini piccoli che ancora sono nostri ospiti pur essendo diventati nonni, ma soprattutto abbiamo avuto la fortuna di poter contare, sempre e comunque, sui sacrifici di tutti i componenti delle nostre due famiglie". Delvecchio è il testimone della nascita del turismo: "L’Italia degli anni ’70 e ‘80 era in costante crescita, si percepiva nell’aria una sensazione di fantastica fiducia e personalmente credo di non aver mai più rivissuto la magica armonia di quel periodo. Quando morì prematuramente mio cognato Adamo Farabegoli eravamo intenzionati a vendere l’albergo. Poi è ritornato nuovamente l’entusiasmo, abbiamo continuato e ancora oggi siamo qui a fare il lavoro che abbiamo sempre amato. Negli anni abbiamo acquistato anche l’albergo accanto, il Wonderful, ed unendo i due edifici abbiamo realizzato forse il primo ’cluster’ nella riviera adriatica. Per celebrare i 60 anni di attività – conclude Delvecchio –, offriamo una cena a tutti i dipendenti ed ex dipendenti, sono sempre nei nostri cuori".

Giacomo Mascellani