I Percorsi del Savio, escursione con degustazione di vini

Domenica 17 novembre un’altra escursione guidata a Mercato Saraceno con visite e degustazioni in tre cantine del territorio. L’iniziativa proposta da I Percorsi del Savio prevede una camminata in mezzo ai colori caldi dell’autunno lungo un itinerario costellato di colli, tappezzati di campi e vigneti, lungo strade bianche, tratturi e strade asfaltate. L’escursione guidata in programma riprende in parte il cammino proposto nell’aprile scorso in occasione dell’evento "Passi e parole di vino". In questo caso però verrà percorso anche un tratto della variante del Cammino di San Vicinio che condurrà i partecipanti nel punto più alto del tragitto, Monte Sasso, posto sulla strada provinciale che collega Mercato Saraceno con Ciola e Linaro. Nell’itinerario saranno coinvolte tre cantine mercatesi che proporranno i loro vini ai partecipanti. Non mancherà il Famoso, vitigno autoctono di Mercato Saraceno, dimenticato per decenni e felicemente recuperato negli ultimi anni: non è un caso se il Comune della valle del Savio abbia ottenuto nel 2022 il riconoscimento di Città del Vino da parte dell’omonima associazione nazionale. Ritrovo previsto presso il parcheggio in via Enrico Fermi ( nella zona di San Damiano) alle 9.45, con partenza alle 10, per una durata totale di due ore escluse le soste. La lunghezza del percorso è di circa 7 chilometri, il dislivello è di 230 metri, con difficoltà livello E (facile-medio). E’ obbligatoria la prenotazione online alla pagina bit.ly/3ABKeXt. La quota di partecipazione è di 25 euro a persona e comprende il trekking guidato e un calice degustazione in ciascuna delle tre cantine di Mercato Saraceno. Per i minori di anni 18 il costo è di 10 euro (senza assaggi di vino).

Edoardo Turci