I ragazzi del Pascal vincono il concorso di supercalcolo

È la squadra dell’Itt Pascal di Cesena, formata da Federico Palmiotto, Alan Davide Bovo e Lorenzo Shani, la vincitrice del concorso di calcolo ad alte prestazioni ‘Usando Leonardo’, promosso dall’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, giunto alla seconda edizione e svoltosi mercoledì al tecnopolo di Bologna.

Seconda classificata la squadra dell’Iis Aldini Valeriani di Bologna, formata da Vladimir Covaci, Federico Filazzola e Alessandro Zarri. L’Iis Aldini Valeriani di Bologna conquista anche il terzo posto con la squadra formata da Enrico Agostini, Luca Matulli e Matei Dogaru.

Il concorso è stato un successo: nove gli istituti superiori ammessi in gara, con squadre composte da due o tre studenti. In tutto, sono stati 29 gli studenti coinvolti.

Gli studenti delle prime tre squadre classificate sono stati premiati con buoni libro del valore di 500 euro (per ciascun studente della prima squadra classificata), 250 euro (per ciascun studente della seconda squadra classificata), 100 euro (per ciascun studente della terza squadra classificata).