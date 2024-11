I soci del Rotary Club in assemblea . Ecco gli appuntamenti dell’inverno

Giovedì sera si è tenuta l’assemblea dei soci del Rotary Club Cesenatico Mare. L’appuntamento si è svolto al ristorante Da Giorgio, con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 2023-2024, l’approvazione del bilancio preventivo 2024-2025, la nomina del presidente per l’annata rotariana 2026-2027 (per il 2025-2026 ci sarà Klodian, Matija), l’elezione o la ratifica dei nominativi dei cinque componenti il consiglio, scelti fra tutti i soci attivi del club, che entreranno anch’essi in carica il successivo 1° luglio. Con l’assemblea sono entrate nel vivo le attività rotariane in calendario nella fine del 2024 e nell’inizio del 2025. Il 6 dicembre si terrà un incontro sulla sicurezza finanziaria nella sede di Adac Federalberghi. Il 15 dicembre si terrà la presentazione del libro "Frammenti" al Museo della Marineria. Il 19 dicembre al ristorante Sloppy Joe ci sarà la tradizionale cena degli auguri. Il 14 gennaio sarà organizzata una interessante conferenza informativa ed educativa sull’emergenza pediatrica, in collaborazione con la Croce Verde. Il 27 febbraio si terrà invece un conferenza sul tema dell’economia nel nostro territorio assieme alla Camera di commercio della Romagna. In marzo è in calendario una serata sul tema delle "Apnee notturne" assieme a dei relatori esperti, con il coinvolgimento di altri club. Fra gli altri progetti, è stato confermato quello degli "Orti didattici" nella scuola media Dante Arfelli, mentre tra le novità c’è la possibilità nel 2025 di attuare un gemellaggio con il Rotary Club Pavia Est. Nella foto: Bruno Gobbi, presidente del Rotary Club Cesenatico Mare.

g.m.