Il Cafè degli Artisti alla Fiera a tutto gas

Il Cafè degli Artisti sbarca all’edizione 2024 di Ruotando Kustom Kulture in calendario sabato 23 e domenica 24 novembre alla Fiera di Cesena. Lo storico locale di Cesenatico allestisce uno stand dove spicca la presenza della modella Valentina Giada e della performer e cantante Melissa Violet Queen, oltre a musicisti e artisti. La modella Valentina Giada tiene molto all’appuntamento di Cesena: "Con Mario Magnani ho voluto esserci perchè nell’ambiente dei bikers è un’autentica istituzione e quando mi ha proposto di partecipare a Ruotando Kustom Kulture, ho subito accettato perchè si tratta di una manifestazione con un pubblico formato da molti giovani e bella gente. Realizzeremo assieme tante foto e ci divertiremo con lo staff del Cafè degli Artisti ed i ragazzi che verranno alla Fiera di Cesena". Rispettando l’abbinamento donne e motori, a Ruotando Kustom Kulture ci saranno dunque anche delle bellezze e, oltre a Valentina Giada, c’è tanto interesse per Melissa Violet Queen, che è molto nota in questo ambiente e con la famiglia Magnani ha già collaborato con i suoi numeri che la collocano tra le performer più talentuose. Fra gli artisti da sottolineare Claudia Pasqualini, una pittrice e aerografista molto stimata, la quale personalizza serbatoi, caschi, carene e carrozzerie, facendoli diventare dei pezzi unici, e ha lavorato anche per i grandi campioni del motociclismo mondiale. Mario Magnani ed Elena Mantucci del Cafè degli Artisti, con il loro staff porteranno in fiera il mitico Airstream, un vero e proprio locale su ruote dotato di tutto il necessario per le proposte gastronomiche del locale di Cesenatico, ma anche di una postazione dove saliranno dj Ursus e la dj Lia la Peligrosa per una selezione di musica rock, rigorosamente in stile Cafè degli Artisti. Come tradizione, a Cesena, ci saranno molti customizzatori italiani e stranieri, veri e propri artisti delle due e quattro ruote, in grado di creare dei pezzi unici da far girare la testa. Fra i gruppi spicca la figura del Crewiser Garage che porterà delle auto americane vintage rigorosamente costruite prima del 1999, come ci racconta Maurizio Colella, presidente del sodalizio: "Tra i gioielli a stelle e strisce ci saranno un Ford Coupe del ’39, una Impala, due pick up di cui uno del ‘56, un Rat Road, due Cadillac, un Panel, una Mustang, una Chevrolet Bel Air e una Camaro. Siamo un gruppo formato da una trentina di appassionati, in gran parte romagnoli, da Imola alle Marche, fra meccanici specializzati, customizer, carrozzieri ed esportatori, impegnati nel restauro e manutenzione di 40 veicoli. Partecipiamo ad eventi, raduni, e con Mario Magnani del Cafè degli Artisti condividiamo questa grande passione".

Giacomo Mascellani