Il calcio integrato domenica in campo

Quella di domenica sarà una giornata speciale per i giovani atleti protagonisti del progetto ‘Per un Calcio Integrato’, che avranno la possibilità di entrare in campo accompagnando mano nella mano i giocatori del Cesena e della Sampdoria prima del fischio d’inizio di uno dei match più attesi della nona giornata di campionato. E’ l’ennesima importante occasione nella quale il club bianconero dimostra attenzione nei confronti di un’iniziativa che è tutt’altro che di sola rappresentanza e che anno dopo anno sta solidificando il suo ruolo nella comunità cesenate, portando vantaggi – estremamente concreti – per tutti coloro che ne fanno parte. A pochi giorni di distanza dal grande evento firmato Amadori (il partner principale del progetto, affiancato anche da Bcc Romagnolo e da Alpha Immobiliare) che aveva richiamato decine di ragazzi sul prato dell’Orogel Stadium per un allenamento speciale al quale aveva partecipato anche una delegazione del Cesena Calcio, domenica ci sarà dunque una nuova occasione per tornare in campo al Manuzzi, per di più sotto gli occhi di migliaia di tifosi e davanti alle telecamere che trasmetteranno in diretta il match. Non si tratta soltanto di una ‘passerella’ in uscita dagli spogliatoi, ma di un modo per far sentire le ragazze e i ragazzi parte integrante del mondo calcistico del Cavalluccio. Esattamente come succede in occasione delle partite durante le quali nel corso dell’intervallo gli atleti si cimentano con una serie di calci di rigore sotto la Curva Mare. Il lato più bello del progetto è la condivisione dell’esperienza tra i ragazzi normodotati e quelli che devono fare i conti con forme di disabilità: il calcio integrato insegna tanto a tutti, favorendo amicizie, regalando sorrisi e cambiando atteggiamenti. E’ il lato più bello dello sport, non a parole, coi fatti. Ad assistere alla gara di domenica ci sarà anche Michael Aiello.