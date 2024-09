Il campo di Martorano ha cambiato volto

Si è svolta ieri mattina l’inaugurazione del nuovo campo principale del Centro Sportivo di Martorano che è stato completamente rinnovato in vista della nuova stagione sportiva, nella quale ospiterà le gare casalinghe del Cavalluccio nel Campionato Primavera 1, nel Campionato Under 18 e nel campionato di Serie B Femminile. Si tratta di un importante step di crescita per il club bianconero, che potrà così utilizzare una struttura di ultima generazione. La mattinata si è aperta con una partita amichevole giocata tra alcune vecchie glorie del Cesena e la Rappresentativa del Comune di Cesena, che ha permesso di vedere nuovamente tanti idoli del passato bianconero con addosso la maglia del Cavalluccio. Al termine del match, si è proceduto al taglio del nastro, che ha ufficialmente inaugurato il nuovo campo principale del Centro Sportivo di Martorano, e che ha visto protagonisti Cesare Pollini, presidente di Campus Cesena Sport, società proprietaria del Centro Sportivo di Martorano, Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, Bruno Piraccini, presidente della Fondazione Fruttadoro Orogel, tra i soci del Campus, Michele Manuzzi, presidente di Cfc Holding Spa, Corrado Di Taranto, direttore generale del Cesena FC, e Daniele Martini, direttore del Centro Sportivo.