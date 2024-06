Il centrosinistra esulta: "Vittoria storica, ora progetteremo la città dei prossimi anni"

"E’ una giornata storica, per il nostro partito e per la città". Se la gode, e ha tutto il diritto di farlo, Lorenzo Plumari, segretario del Pd cesenate, che archivia la tornata elettorale con circa il 42% dei consensi ottenuti. Il che significa che quasi un elettore su due ha scelto di dare fiducia al principale partito che sostiene Enzo Lattuca. "Hanno pagato l’impegno, la serietà e i progetti. Oltre ovviamente all’intenso lavoro svolto in campagna elettorale dai 32 candidati e dagli oltre 300 volontari che ci hanno aiutato ad allestire una cinquantina di ‘banchetti’. Sono stati cinque anni durissimi nel corso dei quali abbiamo dovuto fare i conti con tante emergenze, dal covid all’alluvione. E’ stato apprezzato il modo col quale il nostro sindaco e la maggioranza che lo sostiene hanno affrontato una fase senza precedenti, sapendo anche rilanciare. Grazie ai 60 milioni di euro ottenuti tramite il Pnrr siamo per esempio in grado di progettare la Cesena dei prossimi anni".

Un plauso arriva anche dal senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, dal coordinatore regionale Gabriele Lanzi e da quello provinciale Mauro Frisoni: "Siamo soddisfatti per il risultato della nostra coalizione. Ringraziamo tutte le elettrici e gli elettori che ci hanno supportato. Allo stesso tempo, il Movimento 5 Stelle di Cesena prende atto del calo degli elettori (4,31% dei consensi, ndr). Il nostro impegno sarà quello di lavorare con dedizione per realizzare i punti del programma di coalizione, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della nostra comunità e portare avanti i valori e le proposte del Movimento 5 Stelle".