Il Cesena completa l’organigramma. Ecco il nuovo dg Corrado Di Taranto

Corrado Di Taranto ha risolto il contratto che lo legava alla Spal e dunque è ora libero di legarsi al Cesena. Il nuovo direttore generale dovrebbe essere ufficializzato dal Cavalluccio già lunedì. Quella del direttore generale è proprio la figura che mancava al Cesena dove, fin qui, l’unico referente era stato il ds Fabio Artico, dal momento che la proprietà è in America. La casella in organico relativa al direttore generale è vacante da quando alla fine di gennaio del 2022 Daniele Martini rassegnò le sue dimissioni. Di Taranto è laureato in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, ha una preparazione specifica quindi, è stato segretario generale del Chievo, direttore operativo del Parma e infine prima di arrivare a Ferrara ha lavorato come direttore generale del Trento. Preparato, già esperto del ruolo, conoscitore dei meccanismi che governano la gestione di una società sportiva. A Cesena ha già trascorso alcune giornate, il neo dg è già stato in città ed ha ormai uno stretto contatto con Artico. In sostanza ha già cominciato a lavorare per il Cavalluccio. Doveva, però, definire, la risoluzione del contratto con la Spal e tutto ciò è avvenuto nella giornata di giovedì, proprio nel giorno in cui c’è stata la presentazione del nuovo allenatore Michele Mignani. Ora, non resta che definire la squadra che andrà a disputare il prossimo campionato di B. Un campionato completamente diverso da quello appena vinto dal Cesena e che richiederà giocatori di categoria. A proposito di mercato, si complica l’operazione Mattia Maita, un pupillo di Mignani e un calciatore molto stimato anche da Artico. Il Bari, però, non sembra intenzionato a mollarlo ed anzi ritiene il centrocampista una pedina fondamentale della squadra. "Ha con noi un contratto fino al 2026, lo abbiamo già convocato per il ritiro – ha spiegato il ds dei pugliesi Giuseppe Magalini –, per noi è un giocatore importante. Dal Cesena non si è fatto vivo nessuno e neppure l’agente ci ha detto nulla. Poi, come ho già detto anche in sede di conferenza stampa, se qualcuno della rosa vuole andare via non ha che da comunicarcelo".

Ora, bisognerà capire quanto il Cesena vorrà tentare davvero l’affondo per metterlo a disposizione di Mignani. In difesa, si segue il difensore croato Stipe Vulikic, 23 anni, 31 gare e un gol la scorsa stagione in C col Perugia, in Italia dal 2022, scovato nel Dragovoljac. Ci sarebbe pure il difensore Nosa Edward Obaretin, 21 anni, nel Trento 35 gare 2 gol e 1 assist, del Napoli, ma diretto, pare, a Bari. Costantino Favasuli, esterno classe 2004, ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2027 e partirà in prestito. C’è ancora il Bari in pole ma sarebbero vigili pure Frosinone, Catanzaro e Cesena. Poi, resterebbe in ballo l’esterno offensivo del Cosenza Manuel Marras. Infine, il Parma si sarebbe fatto avanti per il gioiello bianconero Cristian Shpendi, attaccante esploso nella stagione scorsa e che è già finito nel mirino di squadre come la Fiorentina, il Napoli e il Monza. Fin qui, però, pare nessuna offerta concreta.