Il fascino delle auto d’epoca a Gatteo Mare

Successo per l’ultimo appuntamento sul lungomare Giulio Cesare a Gatteo Mare dell’estate 2024, che, nonostante la pioggia, ha portato molte persone dalle 17 di domenica ad ammirare 40 auto d’epoca. La manifestazione è stata organizzata dal Gatteo Mare Summer Village in collaborazione con l’ "AssociazioneGiulioCesare", l’Auto Moto Club Dario Ambrosini Città di Cesena e dal suo presidente Aldo Cucchi. Poi albergatori e commercianti che hanno attività sullo stesso lungomare. Soddisfatti i promotori che confermano l’appuntamento per il prossimo anno.